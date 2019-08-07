美全面經濟封鎖委內瑞拉 白宮：用盡方法推翻馬杜羅

斥流氓國家 看齊朝鮮伊朗

根據特朗普最新的行政命令，委內瑞拉政府在美國的全部資產一律凍結，協助馬杜羅及其政權的人士不准入境美國或與美國做生意。不過，華府未表明新例會否影響如加州能源公司雪佛龍（Chevron Corp.）等美企；該能源公司剛獲3個月豁免權，以便繼續在委內瑞拉生產石油、天然氣。這是繼美國1988年對巴拿馬後再對西半球國家實施同類制裁。

逾50國代表周二在秘魯利馬參與「委內瑞拉民主國際大會」，討論如何「恢復委內瑞拉民主」。博爾頓在會上闡述美國的立場，表示美國將確保馬杜羅沒有融資途徑再支撐政權。他聲稱，美國已採取措施確保委內瑞拉人民能夠獲取人道物資。他稱，特朗普的行政命令授權美國政府制裁任何為馬杜羅提供貨物或服務的外國人，明言所有企業都必須在美國跟馬杜羅之間二選一。他說：「該是行動時候了。美國正果敢地切斷馬杜羅的融資，加速和平民主過渡。我們再次跟俄羅斯說，尤其是那些控制財政的人：『勿再在注定會輸的賭局上押注』。」

今次會議中俄均拒絕出席。博爾頓稱，美國過往封鎖巴拿馬和尼加拉瓜成功，今次封鎖委內瑞拉亦會成功。美國商務部長羅斯亦提出「後馬杜羅時代」恢復委內瑞拉千蒼百孔經濟的計劃。

委國通脹率達1000萬％

博爾頓周一在Twitter警告中俄勿再支持馬杜羅。華府此前已制裁了數以十計委內瑞拉政府中人、委內瑞拉石油業，以及幾乎該國所有的出口收入。加拉加斯政府庫房的主要收入石油與黃金出口早受制裁，經濟陷入5年來最惡劣通縮。國際貨幣基金組織指該國通脹率達1000萬％，今年經濟將再萎縮35％。

委國反對派領袖瓜伊多1月自封「臨時總統」，雖獲多國承認，但馬杜羅政府仍未下台。馬杜羅政府跟瓜伊多自5月起展開談判，《紐約時報》指，新制裁可致談判中斷。

（華爾街日報/法新社/彭博社）