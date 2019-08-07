里約鐵腕滅罪 投降者及路人未倖免

受害人母親：非為拘捕 是要殺人

今年2月，里約有精銳部隊涉嫌在執行任務時，處決多名已投降疑犯。當地居民憶述有一群涉嫌販毒者匆忙走進房子，其間他們脫掉上衣，這個舉動在當地等同表示投降。最終警方在屋內及屋外分別槍殺了9名及4名男子，他們聲稱做法屬自衛，惟行動中並沒有任何警員受傷。國際人權組織「人權監察」檢查9次屍檢，發現部分屍體頭部或心臟有槍傷。有死者的母親直斥：「他們（警方）並非為拘捕而來，而是要殺人。」

警方5月在貧民區一次行動亦備受爭議，他們先在直升機上朝地面開槍，然後展開行動。有目擊者聲稱看到兩名男子投降，惟一名警官向他們表示「我受命殺人」，然後擊斃兩人，整個行動造成8人死亡。有律師事後到其中4人被槍殺的屋子視察，只見居民擦走血迹，慨嘆居民知道警方不會調查，故沒必要保留現場證據。

警方與疑犯駁火曾多次波及無辜市民包括兒童，例如在3月就有12歲男童不幸身中3槍，4月有一名16歲女童在汽車後座被槍殺，而在5月一名27歲電單車司機在警方槍擊中喪生。

州檢察廳於2015年成立專責小組，調查警方濫用武力，2015年至今，警方在該州殺死逾4000人，小組以兇殺罪名起訴72名警員，惟當中至少有19人無罪釋放，亦沒人入獄。小組負責人坦言，團隊工作量沉重，而且缺乏法醫調查，不少證人擔心警察報復而不願作供。雖然當地法例規定警察須在警車安裝鏡頭，惟大部分警車並未有遵守，增加搜證難度。

（紐約時報）