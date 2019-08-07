警察軍事化 日均17人被殺害

巴西每年兇殺案死亡人數約為5萬至6萬，當中不少涉及警員。巴西公共安全研究所（ISP）統計，去年全國遭警察殺害的人數約為6200人，等同每日有近17人被殺，較2017年急增18%。單在罪案黑點里約熱內盧便佔1530人，為1998年有統計以來的新高，亦較2017年增加近27%。這些死亡個案雖有部分屬合法執法所致，但不少人權組織指控，警員往往會以自衛等藉口殺害疑犯，處於社會低下層的窮人、年輕人與黑人尤易成為法外殺人的受害者。

博索納羅屢次聲言「好罪犯就是已死的罪犯」，致力提升執法者武力，包括推動增加執法人員開槍對付罪犯的權力，又期望動用軍力協助巡邏。今年首季，巴西的殺人案便較去年同期大跌23%，博索納羅的支持者視為鐵腕打擊罪案見效。不過《里約時報》指出，歷年罪案率常見波動，難以判斷罪案下降是否與警方增加武力有關。人權監察亦警告，警員胡亂法外殺人，容易令其他警員面對報復，在對付疑犯時遭受加劇的暴力。去年巴西便有多達367名警員被殺。雖然部分軍警因反對法外殺人而提出改革，卻遭當局以違反上級或政府命令為由革職甚至判囚。

學者：警務是極權藏身所

美國政治學者阿嫩（Ronald E. Ahnen）指出，警權常常被強權包裝成法治來濫用，他們着重的往往是服從命令，對法律依據的關注非常少。芝加哥大學警政專家岡薩雷斯（Yanilda María González）直言，警務「是民主的盲點」，「即使民主國家的各方面充分發展，警務仍可成為極權的藏身所」。

（赫芬頓郵報/里約時報）