巴西總統撐警權膨脹 倡立法免責射殺 「盼罪犯像曱甴橫屍街頭」

極右總統博索納羅在訪問中呼籲國會批准擴充刑事法典中讓自衛行為免責的條款，使警員在前線執勤使用致命武力時可獲必要的「法律保護」，認為此舉有助令暴力罪行大幅減少。

促保障「正直公民」使用武力

博索納羅認為巴西警方正針對罪案展開「不對等戰爭」，強調警員應為執勤時使用槍械受表揚，而不是送到法院受審，「這些傢伙（罪犯）應該像曱甴般橫屍街頭，這是應有的樣子」。他又認為，「正直的公民」如需使用致命武力保障個人生命或財產，同樣應受到保障，在衝突現場執行任務的軍人亦應免受刑責。

巴西罪案率一直惹民眾關注，鐵腕打擊罪案向來是博索納羅爭取民意的重點之一。今年1月上台以來，博索納羅多番提倡賦予警方甚至一般民眾更多向疑犯開火的權力。司法部長莫羅（Sergio Moro）今年2月公布一項反罪案計劃，提出修訂14項涉及公眾安全的法例，包括放寬擁槍限制，以及今次捲入爭議的自衛法修訂。

巴西現有法例規定，以溫和及合乎比例的武力，對抗正在發生、迫切、不公義的侵犯便屬自衛，只要沒有使用過度武力便可於免於刑責，惟此定義遭博索納羅及其他右翼人士斥之為包庇罪犯。新法例擬擴張自衛的定義為「在武裝衝突中或有迫切風險可能發生武裝衝突的情况下，為防止權利受不公義及迫切的侵犯所作出的行為」。莫羅稱建議符合法治，亦尊重了基本權利，認為警員行動時毋須「等待罪犯開槍」。

人權律師斥形同煽動暴行

不過，巴西警察殺人數字近年一直攀升，去年平均每天有近17人死於警察之手，人權組織指當中不少是非法（見另稿）。多個人權組織均憂慮，修例將令警員使用過度武力甚至殺人亦獲豁免起訴。人權監察美洲總監比萬科（José Miguel Vivanco）今年初曾稱，修例將令警方無理殺人的個案急增，造成警民對立，加劇暴力的惡性循環，包括警察在內的所有人都會受害。巴西人權律師阿爾維斯（Ariel de Castro Alves）形容博索納羅的說法「令人憎惡」，認為其「無人性」的論述已使致命的警察暴力事件不斷，「他正在鼓勵警察暴力，最終形同煽動暴行」。

（衛報/openDemocracy）