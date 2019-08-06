被轟助長仇恨 特朗普譴責白人至上主義

槍手克魯修斯在宣言中稱襲擊是回應移民「入侵」，與特朗普以往言論如出一轍。特朗普去年曾在競選集會上多番警告美國正受非法移民「入侵」；今年5月他在佛州出席競選活動時，問支持者如何阻截非法移民入境，有人回應稱「射死他們！」特朗普微笑以對，沒有責難。

民主黨總統參選人奧羅克（Beto O'Rourke）周日斥特朗普透過仇恨言論鼓勵極端主義，導致慘劇。專研仇恨言論的路易斯安那州立大學副教授卡爾莫（Nathan Kalmoe）稱，全球最有權力的政治領袖為白人至上主義背書，玩弄暴力語言會鼓動極端主義，令極端主義者有恃無恐。

質疑「假新聞」煽動怒火

特朗普周日回應今次槍擊案時，強調「仇恨不容於我們的國家」，又稱槍手「精神有問題」，避談其宣言。白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）出席美國廣播公司（ABC）時事節目時，斥白人至上主義者是「病態者」，批評特朗普需為襲擊負責的說法不公平，應找方法處理問題，而不是互相指摘。特朗普周一較早時在Twitter將美國社會憤怒歸咎傳媒，指「假新聞」導致社會怒氣長期積聚，他又呼籲民主黨和共和黨合作通過加強槍管。

（紐約時報/衛報）