得州槍擊案引發網絡仇恨憂慮 被指暴力溫牀 討論區8chan被迫關閉

匿名發言吸極右 3案槍手發仇恨宣言

8chan於2013年創辦，以言論自由捍衛者自居，用戶可匿名投稿，發布任何合法言論，吸引了不少極右人士，近期亦接連有槍擊案疑兇被發現曾透過8chan發表仇恨宣言，例如今年3月新西蘭基督城槍擊案的槍手行兇前在8chan發表宣言，指控歐洲精英試圖以中東與北非移民「取代白人」，呼籲網民廣傳；今年4月加州猶太會堂槍擊案槍手同樣在該處發布宣言，今次得州槍擊案的疑兇、白人男子克魯修斯（Patrick Crusius）則發表「不方便的真相」宣言，揚言美國應實施種族分隔政策，表示要發動襲擊反擊拉美裔「入侵得州」。後兩者皆表示受新西蘭恐襲案槍手啟發。

網絡供應商改口斥「仇恨化糞池」

面對輿論壓力，網絡服務供應商Cloudflare周日宣布，將於本港時間周一（5日）下午3時中止為8chan提供網絡支援服務，包括保護網站免受黑客發動分散式阻斷服務攻擊（DDoS）等，8chan或因而被迫關閉。Cloudflare曾因向散播新納粹主義等爭議網站提供服務而遭批評，Cloudflare辯稱審查網站內容並非公司責任。

Cloudflare行政總裁普林斯（Matthew Prince）一度表示會維持對客戶網站內容保持中立的政策，繼續服務8chan，惟周日改口風。他在網誌發文稱多番證明8chan網站是「無法無天、充斥仇恨的化糞池」，已導致多宗致命悲劇。他亦警告，雖然8chan可能會暫時因Cloudflare的決定而運作受阻，但很可能獲其他公司支援而重新上線，承認停服務無法處理網絡仇恨氾濫的問題。

創辦人早促停運 斥違初心

8chan創辦人布倫南（Fredrick Brennan）歡迎Cloudflare的決定，又批評8chan現東主沃特金斯（Jim Watkins）容許暴力，呼籲關閉討論區。布倫南今年3月接受《華爾街日報》訪問稱，雖然他創立8chan時期望建立言論自由的烏托邦，但如今管理者並未及時移除鼓吹暴力的內容，網站「對世界毫無好處」。

近年facebook、Google等大型科技公司為回應監管不力的批評，均推出多項措施限制不當內容，包括限制暴力直播影片等，令不少極端者轉戰限制較少的討論區，甚至暗網。民權組織反誹謗聯盟行政總裁格林布拉特（Johnathan Greenblatt）稱8chan等討論區已成惡徒分享可怕想法的地方，那些想法會經網絡增強，最終令人極端化。

（華爾街日報/紐約時報/BBC）