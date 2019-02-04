發展障礙少女大馬度假失蹤 160人大搜索

未嘗離開家人 疑被擄

少女諾拉奎爾林（Nora Quoirin）持愛爾蘭護照，與在倫敦生活了20 年的愛爾蘭母親與法國父親，上周六（3日）抵達吉隆坡附近的芙蓉鎮（Seremban）杜順度假村（Dusan resort ），準備旅遊兩周。肇事度假區位處蒂迪旺沙山脈山腳， 毗鄰熱帶雨林保護區。 酒店範圍設有7間度假小木屋。 諾拉一家上周六下榻就寢，做父親的周日早上6時半發現諾拉不在睡房，窗戶打開，他隨即請求度假區職員協助搜索，繼而於8時半報警。

少女的愛爾蘭姨母表示， 諾拉有學習與發展障礙，很擔心她的安全，「她不懂怎樣求助，從未主動離開過家人。 我們認為這是一宗刑事案」。英國支援危急事故的慈善組織布萊克曼信託基金會（Lucie Blackman Trust）發動社交網絡尋找她的下落，認為她有可能遭擄走。

大馬出動警員、消防員、民防人員和地方導遊等超過160人，在該度假區及鄰近地域展開搜索調查。

（BBC）