印度剝奪克什米爾自治權 衝突勢升溫 截斷通訊囚地方領袖 增兵萬計

巴基斯坦強烈譴責

印度內政部長沙阿（Amit Shah）周一在國會宣布，撤銷憲法第370條，該條款保障印屬克什米爾—即查謨—克什米爾邦的自治，並保留其文化獨特性，並宣布印度憲法對印屬克什米爾有效，此一舉動惹來國會反對派喝倒彩抗議。 印度政府又宣布解除非本地居民在克什米爾購房產的禁令，變相容許印度人可到當地投資及居住，相信將惹來當地人強烈反彈。

解除房產禁令 准印度人投資居住

今次宣布前，印屬克什米爾地區動盪加劇，印度上周五以武裝分子可能發動襲擊為由，增派1萬餘軍兵部署，使區內印度部隊總數近70萬。保安人員又在酒店逐間客房敲門命令遊客和印度教的朝聖者離開。周日晚，新德里再頒令宵禁，下令民眾不得擅自遷移，又下令停課，規限範圍包括該邦的夏季首府斯利那加（Srinagar），直至另行通知。該區互聯網服務亦截斷，手機通訊受影響。該邦首長穆夫蒂（Mehbooba Mufti），曾任地區首長的阿卜杜拉（Omar Abdullah）等著名地方領袖，亦自周日深宵起受軟禁。

印巴兩大核武國1947年後兩度為克什米爾交戰，任何改變克什米爾現狀都是敏感之舉。克什米爾數十年來一直動盪，分離組織爭取脫離印度，但BBC稱，不少克什米爾人視370條為繼續留在印度的主要理由，印度取消該條款等同不可逆轉地改變印度跟該地區的關係。巴基斯坦外交部昨旋即發表聲明，斥印度此舉非法，表明會行使所有可能的選項來應對。巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mehmood Qureshi）說：「印度在玩一場將對地區和平與穩定構成嚴重後果的危險遊戲。」

執政黨高層暗示建印度教徒據點

今年2月，印度準軍事部隊車輛遇襲，至少40士兵身亡，為該區30年來最嚴重襲擊。印度最近結束的國會選舉宣言中，總理莫迪曾矢言要廢除保障克什米爾自治的憲法條文。執政印度人民黨有高層人士7月曾暗示，政府計劃在克什米爾地區建立印度教徒「獨立聚居點」。

民眾恐慌囤物資 旅遊業受挫

該區上周五起便瀰漫恐慌，許多居民整個周末都在囤積物資，藥品和嬰兒食品等均告短缺。油站、糧食店、自動櫃員機全大排人龍。昨日大清早，克什米爾處處杳無人迹，恐慌情緒蔓延。很多人害怕外出，原定下周六結婚的28歲女子尼薩爾表示，她一家均感焦慮：「我們的生命受到威脅。我們不知道會發生什麼。好像戰爭一觸即發。」

居民擔心亂局會導致失業，影響生計。旅遊業者也為旅遊旺季才開始，遊客便卻步而焦慮。在斯利那加達爾湖靠租船給旅客營生的拉希德表示，旅客取消了幾個月的預訂：「 我們要償還貸款。現正是旅季開始，我們不知道該怎麼辦。」

（紐約時報/BBC）