法國發明家再接再厲 飛行滑板跨英倫海峽

薩帕塔周日早上在法國北部沿岸城鎮桑加特（Sangatte）出發，踏上其發明的飛行滑板（Flyboard）起飛。這趟旅程全長35公里，薩帕塔以平均時速140公里，並保持高度15至20米，20分鐘後降落在英格蘭南部沿岸城市多佛的聖瑪格麗特灣（ St. Margaret's Bay）。他起飛及降落時均吸引數十人觀看。

薩帕達抵達後說：「在最後5至6分鐘，我真是很享受。我不知道這算不算歷史時刻，這不由我說，時間會決定。我們3年前製造這機器，現在已橫渡英倫海峽，這實在瘋狂。」他說罷淚灑當場。

3年研發 試飛意外折斷兩指

薩帕塔上月25日挑戰橫渡英倫海峽時，擬中途降落小艇加油，惟降落失敗墮海。他上周四（1日）坦言，加油是旅程最艱難的一環。今次負責加油的小艇較上次大，沿途有3架直升機護航，法國海軍船艦亦在附近戒備。

40歲的薩帕塔花了3年研發飛行滑板，形容滑板是他畢生心血結晶。這款飛行滑板由5個渦輪推動，時速達190公里，背包的汽油可供飛行10分鐘。飛行滑板首次在馬賽試飛時曾出意外，令薩帕塔的兩根手指被捲進渦輪折斷。法國國慶日當日，薩帕塔曾乘飛行滑板登場，吸引全場目光。法國軍方稱，飛行滑板可望有軍事用途。

（法新社/路透社）