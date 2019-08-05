工業減排難阻氣候危機 聯國倡吃素停密集農業

土地用途佔1/4溫室氣體 近半為甲烷

IPCC報告初稿指，人類正利用全球72%無冰覆蓋的土地提供食物、衣服等來支持全球人口，目前農業、林業和其他土地用途已佔全球溫室氣體排放近四分一，當中約一半為暖化效果最顯著的甲烷，主要來自養牛業和稻田，而伐林和清除泥煤地（Peat lands）則進一步增加碳排放。此外，密集式農業亦增加土地侵蝕，減少地面有機物質的含量。隨着氣候變化導致洪水、乾旱等天氣現象頻繁，嚴重程度增加，加上酷熱天氣、海平面上升等情况加劇土地退化，未來問題將惡化。

北極海冰面積新低 全球增溫1.2℃

報告亦顯示全球環境嚴峻情况，包括北極海冰覆蓋面積在今年7月跌至接近有記錄以來新低，上月歐洲遭熱浪侵襲，氣溫較往常高1.5℃至3℃，而7月的全球氣溫亦較工業革命前的7月高1.2℃等。其中最後一項數據尤惹憂慮，因IPCC曾警告，升溫逾1.5℃會令氣候不穩，而升溫2℃會令風險更大。

報告提出以其他方式減少溫室氣體排放，包括改吃素，選用健康及可持續飲食模式，如多吃粗糧、蔬菜、堅果和種子，減吃肉類以降低甲烷排放，以及減少浪費食物。各國應以較可持續的方式管理土地，以減少碳排放，包括應停止排水工程以保護泥煤地，亦應制定政策如加強保障土地使用權，設立天氣、農作物產量及季節性氣候的預警系統等。

英國倫敦格蘭瑟姆氣候變化及環境研究所政策主管沃德（Bob Ward）稱，IPCC報告顯示，為阻止氣候危機需達至的減排目標將愈來愈難達成。

（衛報）