選購開學品聞槍聲 民眾躲超市貨櫃

目擊者憶述，槍手身穿黑色T恤、迷彩褲，戴着類似耳機的東西，見人就開槍。超市外有人躲在兩台自動販賣機之間避過槍擊，有網傳片段可見槍擊現場超市內外都有人倒臥地上，有人嘗試叫喚倒在地上的人。有目擊者稱看到有女子從超市跑向她的汽車，但之後倒在地上。

朗恩（Kianna Long）跟丈夫肯德爾（Kendall Long）在店裏聽到槍聲，其他顧客驚慌地逃走，有民眾跑向大門，亦有人在大門附近跌倒，肯德爾表示槍聲最初在店外傳來。兩人按店員指示跑到超市的運貨區，與其他人躲進鋼製貨櫃，朗恩估計貨櫃內有數百人躲藏。

士兵助孩子逃生 警誤以為槍手

士兵奧克利（Glendon Oakley）當日休假，他發現店內有些沒父母陪同的兒童獨個兒逃生，遂與另一名男子合作聚集這些孩子，再帶到安全地方。他向地方電視台KTSM表示帶着兒童到停車場時，一度被警員誤會他是槍手，他要拿出自己身上裝滿彈的彈匣證明他沒開槍。

（法新社/路透社/中央社）