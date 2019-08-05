美國24小時兩宗槍擊案 30死 反擊「拉美裔入侵」 得州白人亂槍掃超市

據美國傳媒報道槍手是白人男子克魯修斯（Patrick Crusius）。他居於達拉斯市郊的艾倫，花了10小時駕車到1050公里外的埃爾帕索（El Paso）作案，到擠滿顧客的大型超市亂槍掃射，多人中槍。警方到場後，槍手沒有怎樣反抗便被警方帶走。得州州長阿博特指，遇害人數多達20人，墨西哥總統洛佩斯確認當中有3人是墨西哥公民。

埃爾帕索居民八成拉美裔

埃爾帕索位於得州西部，毗鄰墨西哥，當地68萬居民中有80%是拉美裔，每日有2.3萬墨西哥人跨境到埃爾帕索工作。警方收到第一宗報案前約19分鐘，網上討論區8chan出現了一份充斥仇恨和反移民論調的2300字宣言。宣言題為「不方便的真相」，沒有署名。宣言提到今年3月新西蘭基督城清真寺恐襲案。當時槍手襲擊兩間清真寺屠殺穆斯林，致51人死亡，事前亦有發表宣言，指控歐洲精英嘗試以中東和北非的移民取代白人。宣言說：「大體上，我支持基督城的槍手及其宣言，這次攻擊是對拉美裔入侵得州的回應。」宣言表達對不同種族雜居的情况不滿，又提議美國應按不同種族分區。宣言作者又表示，他對移民的看法早於特朗普競逐總統前形成。

克魯修斯的LinkedIn和fb帳戶在案發後已關閉。網上流傳一張相信是其LinkedIn帳戶的截圖，可見魯修斯在簡介表達工作不順遂，《紐時》形容他看來是個迷失的年輕人。

民主黨新星：白人民族主義恐襲

案發後，總統特朗普近年的反移民政策及針對非白人政敵的種族主義言論成為焦點。特朗普此前曾形容非法移民「入侵」美國。案發後，他在Twitter形容槍擊是懦夫行徑，又表示「跟全國人人一起譴責這種仇恨行為」。來自埃爾帕索的民主黨總統參選人奧羅克（Beto O'Rourke）將案件跟白人民族主義及仇外政治關連起來。另一名民主黨總統參選人布蒂吉格（Pete Buttigieg）說：「美國正被本土白人民族主義恐怖主義襲擊。」

今年4月美國加州波威市（Poway）猶太會堂槍擊案前槍手亦是在8chan發布宣言，同樣引述新西蘭恐襲案槍手的宣言，並提到受去年10月匹茲堡猶太會堂屠殺案所「啟發」。《紐約時報》稱，若證明最新宣言跟埃爾帕索一案的兇手有關，可見當移民成為世界各地分化議題之際，白人至上意識形態如何在社交媒體全球散播。

CNN引述消息指，聯邦調查局（FBI）正為案件展開本土恐怖主義的調查。FBI曾稱，在9/11恐襲以降，死於本地恐襲的美國人比死於國際恐襲的還要更多，而且本土恐怖主義愈來愈多是受白人至上意識形態所驅動。FBI局長弗雷上月向國會稱，自去年10月起作出了約100次涉及本土恐怖主義的拘捕行動，大部分涉及白人至上主義。

（紐約時報/衛報/CNN）