ISIS餘孽威脅大 聯國警告年底恐襲潮

聯合國安理會的監察專家小組根據聯合國成員國情報機構提供的資料指出，ISIS的據點雖於今年3月全被攻克，但其餘孽很可能依然在生，「他們的未來動向在可見未來仍備受國際關注。有些人或者加入蓋達或其他新冒起的恐怖組織。有些將成為領袖或激進分子。」

報告指出，雖然歐洲自2015年及2016年發生大型恐襲以來鮮有恐襲，但歐洲面對的恐襲威脅仍然高。報告稱，囚犯在獄中激進化是一焦點，而ISIS首批回流戰士獲釋更是一大挑戰。報告指出，一些去激進化計劃並未有效，一些強硬分子無論在獄中還是獲釋仍然是危險。從前赴伊拉克、敘利亞加入ISIS等極端組織的外國人達3萬，估計歐洲公民約6000，其中約三分一死亡，另外三分一被羈留或往其他地方，報告估計至少2000人返回歐洲。報告點出，ISIS仍能取用5000萬至3億美元的財富用來宣傳，繼續招攬追隨者。

報告指，西非由伊斯蘭武裝分子策動的襲擊激增，另有新興ISIS分支可能盤踞中非以剛果民主共和國為根據地，或會吸納ISIS舊屬匯集。至於蓋達68歲領袖扎瓦希里雖然健康欠佳，但該組織仍頑強。

（衛報）