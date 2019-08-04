劍指中國 美擬亞洲部署中遠程導彈

美國軍事分析指出，中國在中遠程導彈的能力是其「反介入/區域拒止」（A2/AD）能力的重要一環，但美方一直受限《中導條約》—該條約限制500至5500公里射程的導彈，無法部署中遠程導彈反制，這亦是美國退出《中導條約》的誘因之一。美國國務院今年2月宣布，暫停履行《中導條約》義務，並啟動退約程序，俄羅斯總統普京隨後亦宣布不再履行該條約。

特朗普周五被問及如何避免引發核武競賽，他說其政府一直跟俄羅斯商討核協議，也希望將中國納入，認為「這對全球都是好事」。他表示，已開始與中俄討論簽訂新的武器裁減條約，稱「中俄都非常興奮」。但中方一直拒絕《中導條約》多邊化，外交部上月底質疑，讓中國加入美俄對話和協議是一種變相「甩鍋」。

按美軍目前標準，中程導彈定義為射程1000至3000公里，遠程導彈為3000至5500公里。中方對遠程導彈標準不同，射程範圍於3000至8000公里。

（BBC/法新社）