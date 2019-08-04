泰異見學者遇襲 日警展開調查

睡夢中遭噴化學劑

帕文向《金融時報》證實遇襲，但未有評論誰是幕後黑手。帕文稱，上月8日凌晨5時前，他和伴侶在京都寓所入睡，一名黑衣戴口罩男子闖進和掀開被單，向兩人噴射化學噴霧，令其感到灼傷痛楚。該男子其後尖叫，驚動鄰居報警求助。帕文和伴侶送院檢驗，但現已沒有大礙，他形容被噴物質比胡椒噴霧更厲害，痛楚持續了兩日，惟幸並非致命。他稱相信施襲者是日本裔，以槌子破門入屋。他目前身處外地，其伴侶則由警方安排搬進京都以外的安全屋。

京都府警方發言人上周五向《金融時報》確認正調查事件，但否認帕文所指由國際反恐部門參與調查。帕文稱，日本警方明白他是難民，表示不會視案件為普通爆竊。他稱，警方要求自己不向傳媒披露事件，但事發後他在社交網絡隱身，惹來泰國網民疑竇，網上傳出他受襲的消息，他才打破沉默。

他信支持者 控冒犯君主罪遭通緝

京都大學東南亞研究中心副教授帕文被視為前首相他信支持者，經常狠批王室保守派和軍方，2014年政變後即被控冒犯君主罪遭通緝，此後一直流亡日本。有駐泰國的人權人士稱，泰國異見者接連遇害，信息愈見明顯，即警告反王室人士無論身處何方或是什麼身分，都難逃人身威脅。

（金融時報）