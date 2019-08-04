擬另起爐灶監察 組織轟自欺欺人

地域降雨減少 旱季更乾更長

亞馬遜雨林目前面積約550萬平方公里。亞馬遜雨林又稱「世界的肺」，其一大功能就是每年可吸納逾24億噸二氧化碳，同時製造大量氧氣。可是為開墾土地而砍伐的過程中，雨林蘊藏多年的碳便隨樹倒下，釋入大氣層，加劇全球暖化。

但亞馬遜對巴西同樣重要。雨林靠樹根吸收水分，邊靠反射陽光積存水氣，令林間較一般植被濕潤，並能維持降雨循環。伐林加劇便會令所在地域降雨減少，旱季變得更乾和更長，林木隨之易於枯死，陷入惡性循環。降雨及溫度模式轉變影響南美安第斯山脈一帶，損害農耕及畜牧。《國家地理雜誌》去年11月號便指出，亞馬遜雨林已受砍伐、乾旱引起的火災及氣候變化影響，變得更乾旱，更易發生林火。

倘伐林速度不變 料2050巴西升1.45℃

里約熱內盧州立大學專家普雷韋代洛（Jayme A. Prevedello）今年3月發表報告，指熱帶和溫帶地區伐林將令當地氣溫變暖。倘若熱帶地區毁掉五成林地，當地將升溫逾1℃。假設巴西非法伐林速度不變，估算巴西2050年前溫度將增1.45℃。

（衛報）