博索納羅多招減監管 雨林失4500平方公里

擴大農業部權力 清洗監管機構負責人

博索納羅參選時獲農企游說團體支持，主張開發亞馬遜刺激經濟發展。他上台後隨即擴大農業部權力，包括讓其負責管理原住民佔據的土地等，又下令「清洗」負責監察亞馬遜雨林架構的「巴西環境與可再生資源研究所」（IBAMA）。環境部長薩列斯（Ricardo Salles）在2月辭退IBAMA內27名州負責人中的21人，涉及亞馬遜的州份中只有一人獲替代，其他依然懸空。

在今年首5個月，IBAMA向非法伐木者罰款的數量創下十年最低點。他亦提議從挪威及德國捐款構成的「亞馬遜基金」中，利用部分資金賠償土地被劃為保育區的地主，惟他們大部分都是非法佔地，挪威及德國一度威脅停止項目。

博索納羅在6月頒布法令，無限期延長非法伐林的農民原本須於今年內重新植林的期限，被指妨礙植林進度。其長子兼參議員弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）4月在國會提出法案，要求撤銷農民必須保留部分土地作自然植被的規定，估計能釋放逾150萬平方公里的土地作農業及採礦之用，加劇伐林問題。

（經濟學人／彭博社）