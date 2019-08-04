揭亞馬遜伐林加劇 巴西研究所長被炒 總統斥數據「全屬謊話」損國家

數據揭砍伐面積較去年同期多88%

INPE負責追蹤亞馬遜伐林情况，其「實時伐林偵測系統」（DETER）6月衛星數據顯示，亞馬遜伐林面積較去年同期多出88%，引起國際關注。博索納羅上月19日出席活動時，批評有關數據「全屬謊話」，企圖損害巴西的國際形象，又指控加爾旺為外國的非牟利組織服務。加爾旺翌日反駁博索納羅「對巴西科學界最高水平的人作出過分指控」，又指其質疑有如「14歲男童的戲言」，堅稱不會辭職。研究所回應其衛星數據準確度高達95%，其他科學機構如巴西科學學會亦表示支持。

博索納羅上周四跟環境部長薩列斯（Ricardo Salles）召開記者會，斥數據旨在傷害巴西，明言若加爾旺公布錯誤數據，即可能面臨解僱。薩列斯則稱，近年亞馬遜伐林速度雖有上升，但聲稱衛星系統可能誤把較早前的伐林計入6月的數據，亦有部分重複計算，故此「較去年同期多出88%」的說法並不準確，惟未有提供準確數字或證據。

加爾旺翌日與科學及科技部長龐特斯（Marcos Pontes）會面，事後宣布將被辭退。當局發言人亦確認加爾旺即將離任，惟未有說明他是自行辭職抑或被炒。

INPE自70年代起利用衛星圖追蹤亞馬遜伐林速度，並在2004年建立DETER系統，一旦檢測到樹冠層有大於3公頃的面積遭清除即會發出警報，亦會在政府網站公開每日及每月的伐林數據。該研究所同時管理PRODES衛星系統，雖然它較DETER系統更為準確，用於製作巴西的官方年度報告，但兩個系統的數據一向沒多大出入。

國際壓力增 與歐盟貿協遇阻力

伐林數據令巴西政府進一步受壓。歐盟與包括巴西在內的「南方共同市場」（Mercosur）在6月達成自由貿易協議，目前仍須徵得歐洲議會和成員國批准。一旦協議獲通過，巴西15年內的進出口量預計將增加約1萬億雷亞爾（約2萬億港元），惟協議要求雙方有效執行《巴黎協定》並承諾限制伐林。歐盟國家領袖相繼對博索納羅的環境政策表示憂慮，亦有組織引述INPE的數據表達對協議的疑慮，愛爾蘭及法國的議員曾威脅除非巴西改變目前的政策，否則不會通過協議。

（法新社／路透社／衛報）