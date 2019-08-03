沙特平權新猷 女性申護照毋須男性批准

落實時間未定 平權成效存疑

新法令還規定，成年女性亦可自行登記婚姻狀態，以及為新生子女登記，以獲得官方發出的家庭證明文件，男女均可作為未成年人的監護人。法令還列明，僱員不應因性別、年齡或身體殘障等因受歧視。不過法令何時實行未明，部分限制女性的規定亦未廢除，包括女性必須獲男性監護人同意方可出獄，女性的公民權不能由子女繼承等。

人權組織向批評沙特的「男性監護人」制度令該國女性淪為二等公民。新近上任的首名女性沙特駐美大使里瑪（Reema bint Bandar）在Twitter稱，新規定正創造歷史，呼籲男女平等參與社會。

沙特去年陸續推動改革加強女權，包括取消女性駕駛禁令等。有評論質疑，王儲穆罕默德提升女權只是營造開明形象的公關手段。

（衛報/紐約時報）