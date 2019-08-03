曼谷6連爆 3近政府建築 正值東盟外長會議 分析：圖令當局尷尬

路透社報道，首兩宗爆炸在曼谷中央早上9時前繁忙時間發生，及後在曼谷北面的政府建築群再發生爆炸。在沖暖詩BTS車站附近有兩枚炸彈爆炸，其中一枚在連接車站的行人天橋下方爆炸，另1枚在車站旁邊的77層高的大京都大廈附近，有1人受傷。班順鑾區（Suan Luang）的拉瑪九世路附近爆炸的是1枚細小的「乒乓炸彈」，3名清潔工受輕傷。莎拉當（Sala Daeng）BTS車站昨日亦懷疑有炸彈，後來證實虛驚。至於曼谷北面政府建築群有3枚炸彈爆炸。

暫未有人承認責任，首相巴育在社交媒體發帖譴責襲擊黑手，指襲擊破壞曼谷形象。他昨晚向記者說：「今天發生9次爆炸和爆炸未遂案件。我們不排除任何作案動機。」

警總兩「詐彈」 兩泰南漢被捕

政府發言人表示已加強保安措施，籲民眾毋須恐慌。曼谷正舉行東盟外長會議，今次事件令泰國形象受挫。警方周四亦在警察總部外發現兩枚假炸彈，並拘捕兩名來自泰南的男子。警方稱兩人未知是否跟泰南叛亂有關。

泰國3月大選在爭議聲中舉行，巴育領導的新政府7月中宣誓就職，但泰國社會現仍陷嚴重分歧；以穆斯林為主的泰國南部則一直動盪不安。有分析認為無論是誰策動今次襲擊，在東盟會議期間施襲是要令巴育政府尷尬。泰國財長稱，爆炸不會影響外資對泰國信心。

（曼谷郵報/路透社）