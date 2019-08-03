英補選失利 保守黨國會優勢減

這次補選源於保守黨議員戴維斯（Chris Davis）被裁定虛報開支罪成，被反對者聯署罷免而要重選議席。戴維斯重新競選，卻以1425票之差，不敵取得8038票的自民黨威爾斯領袖多茲（Jane Dodds）。工黨候選人則被英國脫歐黨力壓，連第3不保。

在保守黨下議院優勢只剩1席下，外界關注約翰遜會否提前大選。這次補選中威爾斯黨和綠黨都故意不派人，以整合留歐派選票。威爾斯黨黨魁普萊斯重申要求二次公投。他警告如果約翰遜提前大選，威爾斯黨將跟其他留歐派政黨再合作，以求「一勞永逸擊敗脫歐」。

分析：約翰遜效應不容忽視

分析指出，這次補選還顯示，工黨慘敗主因是選民對工黨黨魁郝爾彬脫歐立場不堅定。《獨立報》則指出，在約翰遜就任前進行的選前民調指脫歐黨候選人支持度更勝保守黨人，但最終戴維斯排第二，反映「約翰遜效應」搶了脫歐派過半支持者，如果保守黨另推一名候選人，可能反勝。今次投票率為59.6%，雖比大選的74.6%為低，但仍是1997年以來補選最高數字。

（BBC）