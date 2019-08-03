海豹屢爆醜聞 司令促整頓軍紀

CNN獨家取得格林的信件，日期為7月25日。格林在信中提到：「我還不知道問題是否關乎整體風氣，但我確知道我們存在關乎良好秩序和紀律的問題，必須立即解決。」

指揮官需下周報告

格林未有提出具體事例，但海豹部隊近年不時爆出吸毒、謀殺同袍及濫殺等醜聞。最新一宗是上月24日晚上，駐伊拉克執行任務的一支海豹部隊因為涉嫌性侵和飲酒，被勒令提早返國。最轟動的一宗醜聞是海豹部隊小隊主管加拉格爾（Eddie Gallagher）被多名同僚檢舉在伊拉克執勤期間濫殺戰俘和平民，案件上月審結，最終謀殺和企圖謀殺罪名不成立，只有與戰俘屍體拍照一罪成立，但其軍階由軍士長降至上士，同時要減薪。

海豹軍紀問題已惹國防部高層關注。防長埃斯珀本周初向特種作戰司令部司令克拉克（Richard Clarke）討論近期有違操守事件。埃斯珀發言人確認，二人有商討部分近期事件。

有些軍官認為，像加拉格爾之類的案件，是壓力過大所致，因為美軍特種部隊過去20年持續從事最危險任務。但退休海軍陸戰隊上校拉潘（David Lapan）反駁，部隊是要有紀律地執行任務，不應失控。

（CNN）