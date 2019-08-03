日踢韓出貿易優惠名單 韓以牙還牙 貿易衝突升溫 恐衝擊全球供應鏈

日本經濟產業大臣世耕弘成昨日宣布，下周三（7日）將頒令正式將韓國從可以簡化出口手續的「白名單」删除，並訂於8月28日生效。這決定表示日本規管出口韓國的品目，將繼7月4日首輪管制智慧手機、電視機等生產的氟化氫等3種關鍵半導體材料，擴充至1194項戰略物品，其中對韓具影響的有159項，包括倚重日本進口的半導體晶圓、碳纖維、機牀、廢鋼、醫療設備、塑料等。韓國今後要從日本進口軍民兩用材料，須逐次向日本經濟產業省申辦許可，審批期可達90日。

韓國外交部昨召見日本駐韓大使長嶺安政提出強烈抗議。韓國企劃財政部長官洪楠基指日本的決定「根本地破壞了兩國建立的信任與合作關係」，宣布韓國亦將加強對日出口管制，把日本剔出韓方的「白名單」；料將影響日本的旅遊業、食品、廢棄物處理等。青瓦台國家安保室第二次長金鉉宗昨又稱，政府在研究應否為《韓日軍事情報保護協議》（GSOMIA）續期。不過，韓國渣打研究部主任朴充勛（譯音）認為，韓國對日可用具殺傷力的反制措施不多。

高盛：難短期開發本土替代品

分析指，日本新措施將重創韓國賴以生產的化學、機械、汽車零件、半導體和一系列製造業，拖慢韓國經濟增長。韓國估計今年經濟增長不到2％。為應對日本措施，韓國已推出連串措施，為支援受影響企業，撥備一年29萬億韓圜（約1,890億港元），產業銀行等也提供10萬億韓圜（約650億港元）支援企業。

高盛昨稱，韓國很難在短期內開發出本土替代品或令供應鏈多元化。IHS Markit亞太首席經濟學家比斯瓦斯（Rajiv Biswas）說：「韓日貿易緊張已升級為貿易戰。倘審批程序拖延，很多申請延遲或拒絕批發，這可對韓國生產供應鏈與生產製造程序，構成極大破壞。」《金融時報》昨引述知情人士報道，自日本7月初實施管制，韓國兩大記憶晶片製造商三星電子與SK Hynix，迄未獲批過申請。此兩公司是蘋果與華為等世界科企的供應商，足以令世界晶片供應短缺、加價及窒礙相關產品的推出。

昨日韓國貿易協會等五大商會共同發表聲明，指日本新措施不僅拖慢韓國經濟增長，亦將損害日本自身工業和環球經濟。美國五大產業組織半導體行業協會、美國製造商協會等，7月下旬亦曾聯署致函予日韓經貿部長，促請兩國以磋商解決「威脅顛覆全球供應鏈」的糾紛。

日：國安考慮 韓指為報復法院判決

日本則稱新措施對全球經濟的影響有限。目前，被日本列入白名單的國家有27國，絕大多數是歐洲國家，並包括美國、加拿大、新西蘭、澳洲等，韓國2004年被列入白名單，是唯一的亞洲國家。日本稱移除韓國純粹是因為要確保監控敏感材料及技術出口。自民黨幹事長萩生田光一等黨政要員7月公開質疑韓國沒有妥善處理日本輸出軍民兩用材料，轉口往朝鮮。

不過，韓國官民認為日本是報復韓法院判決。韓國最高法院去年底兩次裁決日企須賠償予殖民年代受勞役的韓國工人，日本則堅稱一切倍償問題已於1965年條約解決。

（綜合報道）