Google AI預測急性腎衰竭 九成確診

DeepMind Health出品

以AI程式預測嚴重腎衰竭的功能由DeepMind 和美國退伍軍人事務部聯手研發。DeepMind研究員分析來自退伍軍人事務部的逾70萬名病人長達10年的病史，以了解急性腎衰竭的模式，開發出更準確的診症方程式。研究結果顯示新的AI程式能夠提早最多兩天預測病人有急性腎衰竭，準確率達九成，是現有標準AI預測模式的近兩倍。

《金融時報》引述數據指在英美的入院病人之中，有五分之一病人受急性腎衰竭影響，估計每年造成140萬人死亡。醫生一般在病人開始急性腎衰竭後兩至三天才能確診病症，專家相信若可及早提供治療，能預防多達三成腎衰竭個案。退伍軍人事務部的重症監護醫生尼爾森（Chris Nielson）稱，若能提早48小時預測病情就能提供治療，增加避免病人需要接受透析甚至死亡的機率。

DeepMind Health早前已通過其他疾病的診斷測試，能夠更快診斷出乳癌至糖尿病視網膜病變等多種病症，確診的準確度和速度都比人類專家更好，可讓醫生在病人病情惡化前開始治療。研究團隊的成果周三（7月31日）在科學期刊《自然》發表。

（金融時報/DeepMind/紐約時報）