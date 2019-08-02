新發現宜居帶行星 存液態水可能

位處31光年之外長蛇座

NASA周三（7月31日）公布，最新發現的3顆行星位於長蛇座（Hydra）內，它們圍繞一顆名為GJ 357的恆星旋轉。這顆恆星是一顆M型矮星，質量和體積均為太陽的三分之一，溫度比太陽低約40%。3顆行星中最令人感興趣的是GJ 357 d，因為它位於星系宜居帶外緣，所接收到的恆星能量與火星從太陽接收到的能量相當。

研究顯示，GJ 357 d質量是地球的最少6.1倍，每55.7天繞母星公轉一周。目前尚不清楚其大小、構成的成分以及是否存在大氣層。如果是岩石行星，那麼它將是地球的一到兩倍大。如果不存在大氣，那麼這顆行星將冷得無法支持生命存在。如果它有緻密大氣層，則可能通過溫室效應捕獲足夠熱量，從而容許液態水在其表面存在。

另兩顆行星分別是GJ 357 b和GJ 357 c，它們距母星較近，表面溫度很高，均不適宜生命存在。相關論文發表在《天文和天體物理學》期刊上。

TESS有「行星獵人」之稱，是NASA去年4月發射的一個新的系外行星探測器，主要目標是接替去年10月底耗盡燃料的開普勒太空望遠鏡，繼續搜尋太陽系外世界。

（新華社）