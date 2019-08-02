控制區准巴人建屋 以色列被轟粉飾吞併

巴人官員斥特朗普背後撐腰

以色列官方解釋，這次決定是為了遏止非法建屋的行為。根據奧斯陸協議二期，C區的巴人衛生和教育服務由巴人自治政府負責，但基建興建則由以色列審批。以色列在西岸的非法定居點大部分位於C區，住有45萬名猶太人，比區內25萬至29萬巴人還要多。巴人自治政府總理埃什塔耶反駁指在C區興建房屋是巴人權利，不可用來交易或跟殖民區相提並論。

一名巴人自治政府高官向《耶路撒冷郵報》稱，他相信這決定是基於以色列政府計劃「吞併」C區定居點大型部分的背景之下作出，「這計劃得到（特朗普）政府全面支持」。他聲言這是特朗普所謂「世紀大交易」的一部分。

適逢特朗普女婿兼白宮中東特使庫什納訪問中東，推銷其細節尚未為外界所知的以色列和平方案，以色列這次動作更受注目。無論是掌控西岸的法塔赫還是管治加沙的哈馬斯，皆從不認可上述「世紀大交易」。

以色列下月17日舉行大選，這次相信是總理內塔尼亞胡爭取極端猶太民族主義者支持的行動。他曾暗示以色列可能吞併其西岸定居點，無視國際社會列強視之為非法的觀點。

（路透社/耶路撒冷郵報）