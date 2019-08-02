男童被推路軌亡 極右政黨掛鈎移民犯罪

事發於周一（7月29日），遇害男童與母親在法蘭克福火車站候車時，被一名原居瑞士的厄立特里亞男子推落路軌，遭駛進月台的高速列車輾斃。AfD事後強調疑兇的外人身分，並在Twitter帳戶發文，暗批總理默克爾於2015年湧歐難民潮爆發後收容逾百萬難民的做法：「我們還要在這個沒有限制的歡迎文化祭壇上奉獻多少公民？」。AfD領袖魏得爾（Alice Weidel）表示，今次襲擊是突顯難民開放政策危及德國人的最新證據，必須保護國民免受包容移民的文化傷害。

國會議員批投機撈政治資本

綠黨國會議員馮諾茨（Konstantin von Notz）則批評其言論「危言聳聽」，強調將事件與難民危機掛鈎並不適當，指摘AfD藉機增加政治資本。為遇害男童舉行追悼會的發起人鮑曼（Carsten Baumann）斥有人藉慘劇分化社會，強調民眾「不應讓仇恨擴散」。

近來多宗非德國公民的犯罪引人注目，例如西部城市米爾海姆（Mulheim）有5名保加利亞裔男童涉輪姦一名18歲少女。

與此同時涉及極右勢力的罪行亦令國內日趨緊張，今年6月支持移民的黑森州官員呂布克（Walter Lübcke）被右翼極端分子刺殺一案更轟動全國。

德國內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）周三（7月31日）表示，國家正走向兩極，即使實際犯罪率有所下降，但民眾仍感不安。他明言須嚴厲對抗犯罪者，不允許有人利用移民犯罪撈好處，亦不容淡化情况。

（衛報）