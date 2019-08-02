世局解碼：極端主義罪行增 德國政壇響警號

在4年前的極右示威中，有人曾以木製絞刑架抗議德國總理默克爾，當時惹來各界譴責，惟這種針對主流政客的敵意行為卻漸成常態。德國總統施泰因邁爾近日對社交媒體上的挑釁和喧嘩表示慨嘆，認為德國人需「重新學習如何在不發怒的情况下辯論」。當局憂慮口頭衝突會演變成暴力事件，該國2018年有近2100宗涉及左右翼極端分子的暴力行為，較2012年逾1600宗上升兩成五。

撐移民官員被槍殺

左翼黨副發言人科賈克（Ferat Kocak）去年2月在柏林遇襲，其車輛在夜間遭不明人士縱火，火勢蔓延至房子，幸好他及時醒來才得以保命。警方事後拘捕兩名極右分子，惟最後因證據不足將之釋放。科賈克坦言至今仍有餘悸，在街上甚至會記下所有見到的車牌，呂布克被殺後更是人心惶惶，科賈克甚至不敢離開公寓。公務員亦成為攻擊目標，2017年，西部城鎮阿爾特納（Altena）鎮長因支持接收難民，而遭反對派用刀刺傷頸部。有調查發現德國1.1萬名市鎮長中，有2%曾於過去4年遇襲，亦有逾四分之一地方議員曾因難民政策而受辱罵。

波茨坦大學政治學教授伯奇（Gideon Botsch）指出，右翼極端分子走向激進的原因或許與期望受挫有關。近一年發生大規模反移民示威，加上AfD成功晉身國會，令不少支持者認為能夠推倒政府，惟最近有關集會及AfD支持度開始停滯不前。不過AfD亦無可倖免，該黨副主席帕茲德斯基（Georg Pazderski）表示其車輛曾被人砸爛，亦有人向其房子及窗戶擲油漆彈。黨內有成員曾被襲擊至顴骨骨折，甚至腦震盪需住院。帕茲德斯基認為，現代德國政治的「左右翼都再沒有界限」。

暴力升級 漸沒界限

柏林的暴力事件尤其嚴重，非政府組織「反右翼極端主義流動諮詢」（MBR）稱，當地過去3年發生55次出於政治動機的襲擊，主要針對左翼政客及難民支持者，認為當局未能解決科賈克的襲擊案令右翼人士更加大膽。不過AfD布蘭登堡代表卡爾比茨（Andreas Kalbitz）認為右翼暴力事件被誇大，「這是左翼人士的工具，絕對並非如媒體所聲稱般廣泛」。惟當局上月公布，德國現時有逾1.2萬名願行使暴力的右翼極端分子，較2010年的9500人明顯上升。耶拿大學經濟學家弗賴塔格（Andreas Freytag）認為，政府需處理德國人與大量移民共存這個根本問題。

（金融時報／彭博社）