金正恩指導試射新研大口徑火箭炮

報道未提及試射地點，但相信正是韓軍前日所指在江原道元山市葛麻地區所發射的兩枚武器。朝中社引述金正恩稱對試射結果屢次表示滿意，認為這一武器系統的研發對提升軍隊戰鬥力「具有重大戰略意義」。

韓國會情報委員會引述國家情報院的匯報，指朝鮮8月或繼續導彈試射等改善戰鬥力或武力示威活動。國情院分析稱，相信這有內外兩方面的原因，一是韓軍採購F-35戰機等先進武器、韓美舉行聯合軍演使朝方有反彈的藉口，二是朝方有在朝美談判全面展開前加緊改進武器系統的實際需要。

再有朝鮮軍人變節投韓

另外，韓國聯參昨稱，前晚在軍事分界線以南的臨津江江面上發現一名越界的朝鮮軍人，對方表明了歸順韓國的意願，有關機構正在了解其動機。

（韓聯社/朝中社）