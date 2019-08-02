美凍結資產禁入境 伊朗外長：沒影響

扎里夫是2015年伊朗核協議的主要談判員，向來被認為屬於總統魯哈尼一派較溫和務實的政客，跟以革命衛隊為首的強硬派頗不咬弦。近期涉及懷疑油輪遇襲或被劫持的事件，一般矛頭都指向革命衛隊。不過美國國務卿蓬佩奧指摘扎里夫是哈梅內伊在中東以至全球政策的關鍵執行者，並在Twitter聲言，扎里夫在伊朗政權的「違法行為」中跟其餘「（哈梅內伊的）黑手黨」一樣有合謀，美國會繼續對伊朗實施極限施壓措施。伊朗近期宣布將逐步減少遵守核協議內容，以抗議華府加強制裁力度。

在制裁措施公布後不久，白宮國家安全顧問博爾頓稱，美國將短暫更新對俄羅斯、中國和歐洲國家跟伊朗的民用核合作制裁豁免，強調重點是「非常、非常密切地」監視核活動，因此今次只有短短的90天延期。

更新制裁豁免 免影響中俄歐

《華盛頓郵報》上周報道，指蓬佩奧和博爾頓其實反對更新和延期，但被財長梅努欽所阻，以免華府要制裁涉及2015年核協議項目的中俄歐企業。

（衛報/BBC）