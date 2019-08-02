美傳媒：「聖戰王儲」拉登兒子炸死

美國全國廣播公司（NBC）等傳媒稱獲官員確認哈姆扎死訊，但無透露其死亡具體時間和地點。《紐約時報》引述兩名美國官員報道，哈姆扎過去兩年內在美國有份參與的行動中喪生。雖然今年2月美國曾懸紅100萬美元（約780萬港元）通緝哈姆扎，不過NBC和《紐時》推測，哈姆扎此前已被殺。

哈姆扎年約30歲

哈姆扎是拉登與第3名妻子所生的兒子，在拉登的20名子女中排行15。他於沙特出生，被指是「聖戰王儲」，2011年美軍海豹突擊隊赴巴基斯坦阿伯塔巴德擊斃拉登後檢獲文件，顯示哈姆扎被培養為蓋達組織下任領袖，亦找到影片顯示他或在伊朗與蓋達高層的女兒結婚。

哈姆扎生前下落不明，有指他在伊朗被軟禁，亦有消息稱他可能在阿富汗、巴基斯坦和敘利亞居住。近年蓋達曾發11段哈姆扎的錄音，呼籲支持者向美國施襲及鼓勵赴敘利亞參與聖戰，被視為鼓動激進伊斯蘭分子、與另一極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）爭奪影響力之舉。美國兩年前將他列為全球恐怖分子，沙特亦於今年3月撤銷其公民身分。分析稱，哈姆扎之死縱令蓋達重新冒起的盤算受挫，但亦無法消除蓋達的威脅。

（BBC/法新社）