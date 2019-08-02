幹細胞治療具商機 京都欲做「醫學界矽谷」

日本直至數年前在幹細胞研究範疇都處於全球領先地位，京都大學教授山中伸彌團隊因為2006年發現iPS細胞，在2012年獲得諾貝爾生理學或醫學獎；兩年後日本理化學研究所（RIKEN）將iPS細胞移植到人類眼睛。

RIKEN在2015年因應政府訂立的新法例，對再生療法更嚴格的安全檢查，因此暫停相關研究。自此日本的再生療法研究進展放緩，只限教學醫院醫生的基礎研究和臨牀試驗。

京都創新中心的教授寺西豊表示，日本政府拒絕把再生醫學的研究視為全球項目，令學術界一直未有投資到像京都創新中心一樣的設施。京都的學者為受到全球認同的幹細胞和再生醫學研究而成立創新中心，以廉價為初創企業提供研究空間和測試設備。寺西豊指初創企業是日本醫療創新所缺少的一部分，雖然日本在推動初創企業方面起步較慢，但認為相關研究仍可以培育出全國頂尖的企業。

（MarketsandMarkets/金融時報/日經新聞）