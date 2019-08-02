日准半人獸胚胎研究 惹道德爭議 孕育人體器官 專家憂難控制細胞變化

人類iPS細胞植入鼠胚胎

東京大學的再生醫學研究小組計劃利用可分化成各種組織與器官的「誘導性多能幹細胞」（iPS細胞）做實驗，先以基因改造實驗鼠胚胎，令其無法發育出胰臟，再植入人類的iPS細胞，最後將胚胎置入實驗鼠子宮內培育，預期誕下的小鼠將長出由人類細胞組成的胰臟。

倘鼠腦內人細胞超三成便中止

研究人員會密切觀察人類細胞在實驗鼠體內的擴散狀况，包括定期檢查胚胎的腦部，並持續至小鼠出生後兩年。如發現其腦部中的人類細胞超過30%便會中止實驗。如實驗成功，未來將以同類實驗嘗試培育肝臟、腎臟等其他器官，並由豬或羊等體型較大的動物協助培育，最終盼產生可用於移植的人體器官。

此前日本一直禁止在實驗培育人類動物混合胚胎超過14天，或者將此類胚胎移植至代孕動物體內孕育至誕生，不過當局自2012年就修訂規則展開諮詢，包括商討可容許的實驗內容及相關的社會與道德議題，並在今年3月取消有關限制，但要求研究者須以適當措施防止誕生半人半獸的新物種。日本文部科學省官員前澤綾子周三（7月31日）接受德國之聲訪問時證實，當局於上月24日批出有關實驗許可，為修例後首項獲批實驗。

未來盼以豬羊培育人類適用器官

參與研究的美國史丹福大學基因學專家兼東京大學醫科研究所特任教授中內啟光稱，有關研究經過10年籌備。團體於2017年亦曾以不同的鼠類研究技術可行性，並成功以某品種鼠類培育出另一鼠類的胰臟，在移植後改善其糖尿病病情。他強調，因老鼠與人類的基因差異，料未可即時孕育出人類器官，但研究有助掌握及推進技術發展，了解相關障礙，未來有望讓輪候器官移植的病人受惠。他亦指出，以往人類動物混合胚胎的培育實驗中，人類細胞在胚胎所佔比例極少，約為千分之一或萬分之一，「目前不可能產生出有人臉的動物」。

不過不少專家亦對有關研究感憂慮。日本生命倫理政策研究會代表橳島次郎指出，將能夠分化成不同細胞的iPS細胞植入老鼠的受精卵內，無法控制人類細胞變化成哪些組織，難以排除產生半獸人的風險，從道德與安全性而言均有問題。

（朝日新聞/德國之聲）