朝鮮一周兩射導彈 威嚇美韓取消軍演

高速低飛 韓專家憂難截擊

這次試射的推測高度為30餘公里，飛行距離約逾250公里，有別於上周從咸鏡南道虎島半島發射的高度逾50公里，飛行距離超過600公里。不過韓國軍方判斷屬同款類似俄製導彈的新型號：該款導彈上次展示出在擊中目標前可上升後急降再爬升的能力，這次則顯示即使以低角度發射仍能飛逾250公里。

Newsis通訊社引述專家指出，導彈以僅30公里高度飛行，識別空間短，令截擊受限制，倘導彈能以6至7馬赫速飛，更削弱截擊導彈防禦力。韓軍表示愛國者導彈防禦系統足以應付，但慶南大學極東問題研究所教授金東葉指出，這次導彈低於「薩德」系統最低40公里的作戰高度，加上採用移動發射台，隨時可對朝鮮半島全境作出攻擊，顯示了韓軍的弱點。

（韓聯社／路透社／Newsis）