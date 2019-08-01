東盟外長會議聚焦南海 中國：非區內國不應放大爭端

特朗普政府推動的印太戰略，東盟被認為是重心所在，但東南亞多國對華府的承諾抱懷疑態度。法新社引述美國國務院一名資深官員稱，美國今次將向東盟重申區域承諾，「確保海空自由」以及「阻隔主權國免受外來強迫」等。俄羅斯外長拉夫羅夫昨日批評，美國的印太戰略正逐漸破壞東盟的影響力。

美將重申印太戰略區域承諾

美國國務卿蓬佩奧預定今日會與王毅舉行會談，中美貿易戰和南海等議題令會面備受關注。王毅昨日警告：「我們認為非區內國家不應蓄意放大這種歷史遺留下來的分歧和爭端。」他批評包括蓬佩奧評論在內的美方近來批評屬「誹謗」性質，又指要擴大 及制度化跟東盟成員國的聯合軍事演習。美國國務院上月20日由發言人把矛頭指向中方在南海的填海造地和軍事化，敦促中方停止「欺凌行為」。

王毅斥美近期批評是「誹謗」

王毅另外提到中方跟東盟各國商討的「南海行為準則」，指此行提前完成了「準則」單一磋商文本草案的第一輪審讀，標誌着「準則」磋商取得新的重要進展，朝着3年完成磋商的目標邁出了關鍵一步。

另外，中俄上周首次聯合空中巡邏，俄國軍機更被指進入日韓聲稱有主權的空域，引起日韓緊張，亦成地區安全的新議題。

但在這敏感時刻，日本和韓國卻因強徵勞工賠償問題打起貿易戰，令後者科技業面臨重創，日本明日會召開內閣會議，相信會通過將韓國剔出「簡化戰略性貨品出口程序友邦名單」（即「白名單」）。

蓬佩奧將分別跟日本外相河野太郎和韓國外長康京和會面，後兩者則會先在今日會面，此後明日還會有美日韓外長三方會談。康京和前日暗示，或考慮放棄續簽《韓日軍事情報保護協定》，拒再跟日方交換情報。蓬佩奧周二表示會鼓勵兩國「找出前進道路」，指兩國都是美國的偉大伙伴，跟美國緊密合作促使朝鮮無核化，協助兩國解決紛爭，「肯定對美國很重要」。路透社引述華府官員指，美國已促兩國考慮為這次紛爭先簽署「靜止協議」，以爭取更多談判時間。但日本內閣官房長官菅義偉昨否認報道。他強調即使美國居中調停，也將支持日方立場。

（綜合報道）