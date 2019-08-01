民主黨總統辯論 進步派政策遭炮轟

批桑德斯沃倫醫保移民政策「童話」

醫保是民主黨人尤其重視的議題，亦是去年中期大選時一大焦點。提出「全民醫保」的桑德斯被要求回應方案是否「政治自殺」。兩名曾在醫保行業任職的參選人蒂姆瑞安和德拉尼質疑，方案會致取消僱主支持的醫療優惠，對在職階層有負面影響。桑德斯的焦點落在數百萬美國人仍未受保或無法受保，但衛生業界卻年賺數十億美元。有份協助桑德斯草擬全民醫保方案的沃倫，則嘗試淡化爭議，指沒有民主黨人「嘗試從任何人手上拿走醫保方案」。在另一爭議的美墨邊境危機議題上，沃倫和桑倫斯又站在同一陣線，將重點放在抵達邊境的家庭都不應被視為非法。蒂姆瑞安則質疑此舉只會提供更多誘因，令民眾非法進入美國，德拉尼甚至批評桑、沃二人作出「童話式承諾」。來自得州的自由派新星布蒂吉格和奧羅克則提出改變現有制度的政綱，但堅稱跨越邊界仍應屬非法

另外10名民主黨參選人昨日稍後時間進行辯論，包括前副總統拜登和加州參議員賀錦麗。

（紐約時報/BBC）