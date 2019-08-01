印度禁「三聲休妻」風俗 違者可囚3年

穆斯林有「三聲休妻」（triple talaq）之例，即男方向妻子當面講過3次「塔拉格」（talaq，阿拉伯語的「離婚」）就能馬上離婚，女方完全被動，沒有申訴權。此習俗在印度穆斯林仍然盛行，男方近年還會只憑電郵、電話、即時通訊程式等通知女方，便能輕易離婚。習俗並非出於《可蘭經》，印度最高法院2017年也宣判此習俗「違憲」。

總理：性別平等勝利

總理莫迪的印度民族主義政府一直推動將「三聲休妻」刑事化。上周，人民院（下議院）已表支持，如今再獲聯邦院（上議院）以99票對84票通過「穆斯林婦女（保護婚姻權）法案」，只待總統簽署，便成為法律，被視為莫迪政府的勝利。司法部長普拉薩德說：「這是歷史性日子，不公義一直伴隨着穆斯林婦女，印度國會還她們公義。」莫迪在Twitter形容今次是「性別平等的勝利」，糾正了加諸穆斯林婦女的歷史錯誤。

反對黨批政府針對穆斯林

不過，一些印度穆斯林團體縱然承認「三聲休妻」有錯，卻認為該由伊斯蘭領袖而非政府審視做法。該國1.7億餘穆斯林屬遜尼派，家庭事務受穆斯林個人法所管。

國會議員也意見分歧。周二表決時，有議員離席抗議，質疑國家無權規範婚姻家庭，也有聲音質疑政府針對穆斯林。有反對黨議員批評執政人民黨只針對穆斯林而沒有謀求改革印度教社群，又認為新法可能適得其反，例如變相令遭虐待的穆斯林婦女繼續受婚姻綑綁。

（衛報/法新社/海灣新聞）