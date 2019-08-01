讀心術私隱引憂 專家倡加強監管

fb並非唯一研究「讀心術」的企業，電動車公司Tesla創辦人馬斯克旗下初創企業Neuralink7月16日亦宣布關於「人腦接電腦」的研究進展，該公司期望2年內可以在癱瘓病人的大腦植入電極。

專家擔心，這類研究雖然可以令人類更方便控制不同裝置，但亦意味可從人們的大腦信號取得更多數據。fb強調收集到的大腦數據只會保留在今次研究的加州大學三藩市分校，但fb員工可到大學研究資料。在fb負責帶領讀取大腦信號研究的舍維萊（Mark Chevillet）強調，會好好處理大腦數據：「我們會認真看待個人私隱。」

研究員：fb私隱政策明顯不足

不過，有論者指出，fb有不少違反私隱的前科，包括去年被揭發「劍橋分析」公司不當使用fb用戶數據，上月底跟美國聯邦貿易委員會（FTC）達成和解，罰款50億美元（約390億港元）。專家亦質疑，fb撥款資助研究透明度不足。

美國杜克大學（Duke University）教授法拉漢尼（Nita Farahany）說，大腦是人類私隱的最後防線，說：「我們正在沒有任何保護措施的情况下，逐漸跨過私隱的最後防線。」瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）大腦界面研究員延卡（Marcello Ienca）指外界的關注合理，因大腦數據包含大量資訊和敏感的私隱：「fb實行的私隱政策明顯不足。」

（麻省理工科技評論）