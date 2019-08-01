讀心術私隱引憂 專家倡加強監管

【明報專訊】今次研究由社交網站facebook資助，其最終目標是要製作一個穿戴裝置讓用家憑意念操控音樂播放甚至能在虛擬實境中互動。這種技術涉及分析大腦信號以一窺內心世界，引起私隱憂慮。雖然fb表示會認真看待個人私隱，但有學者質疑fb在保護私隱方面劣迹斑斑，有需要加強監管。
fb並非唯一研究「讀心術」的企業，電動車公司Tesla創辦人馬斯克旗下初創企業Neuralink7月16日亦宣布關於「人腦接電腦」的研究進展，該公司期望2年內可以在癱瘓病人的大腦植入電極。
專家擔心，這類研究雖然可以令人類更方便控制不同裝置，但亦意味可從人們的大腦信號取得更多數據。fb強調收集到的大腦數據只會保留在今次研究的加州大學三藩市分校，但fb員工可到大學研究資料。在fb負責帶領讀取大腦信號研究的舍維萊（Mark Chevillet）強調，會好好處理大腦數據：「我們會認真看待個人私隱。」
研究員：fb私隱政策明顯不足
不過，有論者指出，fb有不少違反私隱的前科，包括去年被揭發「劍橋分析」公司不當使用fb用戶數據，上月底跟美國聯邦貿易委員會（FTC）達成和解，罰款50億美元（約390億港元）。專家亦質疑，fb撥款資助研究透明度不足。
美國杜克大學（Duke University）教授法拉漢尼（Nita Farahany）說，大腦是人類私隱的最後防線，說：「我們正在沒有任何保護措施的情况下，逐漸跨過私隱的最後防線。」瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）大腦界面研究員延卡（Marcello Ienca）指外界的關注合理，因大腦數據包含大量資訊和敏感的私隱：「fb實行的私隱政策明顯不足。」