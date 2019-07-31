歐醫院傳超級肺炎菌 死亡人數8年增逾5倍

英國的維康桑格研究所（Wellcome Sanger Institute）與德國弗賴堡大學（University of Freiburg）的科學家指出，抗碳青黴烯類的克雷伯氏肺炎菌致命個案已由2007年的341宗，增至2015年的2094宗。他們分析了歐陸32國244間醫院的逾2000個克雷伯氏肺炎菌樣本，發現當中一小撮肺炎菌基因可製造出酵素，吞噬碳青黴烯類（Carbapenem）抗生素，使那被稱為「治療感染最後一道防線」的抗生素失去效用。

「最後防線」抗生素失效

研究發現逾半數樣本攜有的碳青黴烯類基因，跟源出同一醫院的其他樣本，有着密切聯繫，意味這些細菌是主要在醫院內由人傳人散播的。

報告期望醫院盡早識別和隔離相關患者，以便控制擴散，並且持續監察抗藥性細菌的基因組，確保能盡早發現新的抗藥菌株和着手遏抑。

（綜合報道）