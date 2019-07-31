巴西監獄幫派廝殺57死 16人斬首

網傳影片人頭當球踢

官員稱，暴力衝突始於當地時間早上7時，直至中午始停止。仇殺由兩大監獄黑幫「A級軍團」（CCA）和「紅軍團」（CV）引起，A級軍團成員放火燒紅軍團囚犯的監牢，火勢迅速蔓延，最少41人被煙熏窒息而死。衝突期間，囚犯一度挾持兩名獄警作人質，其後將其釋放。網上流傳的影片顯示有囚犯大肆慶祝，甚至把砍下的幾個人頭當足球踢，不過暫未能證實影片真假。

帕拉州監獄管理廳長瓦斯康塞羅（Jarbas Vasconcelos）說，該監獄採用貨櫃屋改建為牢房，可容納200名囚犯，但案發時有311名囚犯。火燒後現場溫度極高，必須分批抬出被斬首和其他窒息而死的囚犯屍體。當局已將46名參與衝突的囚犯分別轉移至該州多所監獄。

75萬人在囚 今年第二宗大型暴動

巴西在囚人士於過往30年間激增8倍，達75萬人，目前不少監獄環境擠迫和惡劣，幫派打鬥時有發生。這是巴西今年第二宗大規模監獄暴動。今年5月，亞馬遜州多間監獄兩天內發生暴動，造成55名囚犯死亡。（綜合報道）