熱浪連襲 歐民眾對冷氣機觀念生變

【明報專訊】歐洲大陸今年入夏以來已面對兩波熱浪侵襲，近年趨於頻密的酷熱天氣令普遍講究環保意識的歐洲民眾也漸感吃不消，對冷氣機的想法已開始改變。7月29日發表的一份市場調查報告顯示，歐洲僅次於亞太，成為世界第二大分體式空調系統市場。可是科學界指出，使用冷氣會加劇全球暖化，製造惡性循環。
歐陸裝冷氣比例僅全球6％
自6月以來歐洲多處熱浪逼人，部分地方更錄得史上高溫。例如法國巴黎上周四42.6℃高溫，打破了72年前的40.4℃舊紀錄。荷蘭同日亦突破了40℃，為該國史上首次。科學紀錄顯示，歐洲500年來最炎熱的日子，全在近17年出現。
歐洲的都市規劃並無針對應付這種熱浪，無論是公共樓宇、家居抑或大眾運輸工具，普遍均無安裝冷氣。有眼利者從約翰遜上周三（24日）覲見女王的新聞照片發現現場有一部Dyson無扇葉風扇，認為白金漢宮也沒裝冷氣。為應付今年酷暑，多國政府推出延長開放泳池、公園或開放使用政府建築的冷氣室等「治標」辦法。
國際能源署2018年報告，整個歐陸裝設冷氣系統的比例僅佔全球的6％，遠遜於中國的35％、美國的23％。以家居來說，美國、日本均超過九成備有冷氣系統，但在歐洲不足10％，德國更少於2％。
原視冷氣機奢侈浪費 熱浪動搖立場
歐洲許多人均視冷氣機為奢侈品，甚至是一種「放縱」。可是酷熱不僅叫人不適、中暑，夜不能寐，還會危害老弱幼兒性命。隨着歐陸一年比一年熱、炎熱日子愈來愈多，歐洲人對添置冷氣機的立場開始動搖。慕尼黑、巴黎等的安裝維修冷氣系統公司表示，生意錄得連年增長，一天可接逾40通電話查詢，過去半年幾乎日日有生意。透明市場研究周一報告，歐洲是世界第二大分體式冷氣系統市場（遷就巴黎等城市許多建築已有數百年歷史，如無相關許可，不得隨意更改外牆的限制）；俄羅斯是歐洲最大市場，其次是法國、西班牙、意大利和英國。國際能源署亦估計未來20年歐洲的冷氣機數量將倍增。
冷氣機擴熱島效應 惡性循環
然而一如許多歐洲人依然相信的，科學家指加裝冷氣機只會令全球暖化問題惡化。巴黎的公共研究所「冷熱能源系統實驗室」主任特雷梅亞克（Brice Tremeac）說：「把室內變涼，室外就會變熱，促成災難性惡性循環。」7月19日彭博社的一篇報道就指出，美國冷氣機變普及的主因便是室外變熱。自1970年代以來美國日均溫度超過18℃的日子愈來愈多，使用冷氣機也愈來愈多。彭博社工商業分析員布賴恩特（Chris Bryant）指出，添置冷氣成「世界下一個重大威脅」，亞歐都在排出熱氣將擴大都市熱島效應，增加能源虛耗。