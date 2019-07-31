熱浪連襲 歐民眾對冷氣機觀念生變

歐陸裝冷氣比例僅全球6％

自6月以來歐洲多處熱浪逼人，部分地方更錄得史上高溫。例如法國巴黎上周四42.6℃高溫，打破了72年前的40.4℃舊紀錄。荷蘭同日亦突破了40℃，為該國史上首次。科學紀錄顯示，歐洲500年來最炎熱的日子，全在近17年出現。

歐洲的都市規劃並無針對應付這種熱浪，無論是公共樓宇、家居抑或大眾運輸工具，普遍均無安裝冷氣。有眼利者從約翰遜上周三（24日）覲見女王的新聞照片發現現場有一部Dyson無扇葉風扇，認為白金漢宮也沒裝冷氣。為應付今年酷暑，多國政府推出延長開放泳池、公園或開放使用政府建築的冷氣室等「治標」辦法。

國際能源署2018年報告，整個歐陸裝設冷氣系統的比例僅佔全球的6％，遠遜於中國的35％、美國的23％。以家居來說，美國、日本均超過九成備有冷氣系統，但在歐洲不足10％，德國更少於2％。

原視冷氣機奢侈浪費 熱浪動搖立場

歐洲許多人均視冷氣機為奢侈品，甚至是一種「放縱」。可是酷熱不僅叫人不適、中暑，夜不能寐，還會危害老弱幼兒性命。隨着歐陸一年比一年熱、炎熱日子愈來愈多，歐洲人對添置冷氣機的立場開始動搖。慕尼黑、巴黎等的安裝維修冷氣系統公司表示，生意錄得連年增長，一天可接逾40通電話查詢，過去半年幾乎日日有生意。透明市場研究周一報告，歐洲是世界第二大分體式冷氣系統市場（遷就巴黎等城市許多建築已有數百年歷史，如無相關許可，不得隨意更改外牆的限制）；俄羅斯是歐洲最大市場，其次是法國、西班牙、意大利和英國。國際能源署亦估計未來20年歐洲的冷氣機數量將倍增。

冷氣機擴熱島效應 惡性循環

然而一如許多歐洲人依然相信的，科學家指加裝冷氣機只會令全球暖化問題惡化。巴黎的公共研究所「冷熱能源系統實驗室」主任特雷梅亞克（Brice Tremeac）說：「把室內變涼，室外就會變熱，促成災難性惡性循環。」7月19日彭博社的一篇報道就指出，美國冷氣機變普及的主因便是室外變熱。自1970年代以來美國日均溫度超過18℃的日子愈來愈多，使用冷氣機也愈來愈多。彭博社工商業分析員布賴恩特（Chris Bryant）指出，添置冷氣成「世界下一個重大威脅」，亞歐都在排出熱氣將擴大都市熱島效應，增加能源虛耗。

（紐約時報/華盛頓郵報）