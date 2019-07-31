蘇丹民兵槍殺示威中學生 民間倡獨立調查追究罪責

歐拜伊德（Al-Obeid）的中學生們周一穿著校服，揹着書包，和平遊行抗議燃料短缺下大眾運輸停擺、食用水不足、買不到麵包、物價高昂，民兵組織「快速支援部隊」（RSF）卻用實彈向學生開槍。

民間組織「蘇丹醫生中央委員會」（CCSD）、「自由與變革聯盟」（AFC）等稱有5名示威者死亡，傷者達40至逾60人。有醫生說，傷者絕大多數腿部、頭部和胸口中槍。有消息指死者是5名14歲至17歲學生，又有說是4名學生和一名醫護人員。

中學生抗議物價上漲及燃料糧水不足

法新社稱，該省會此前從未如其他省市地方那樣發生反前總統巴希爾的大型示威集會。不過中學生們周日曾上街抗議物價上漲、抗議當局就6月3日武力鎮壓反政府示威者而撰寫的報告，以及呼籲軍政府將權力移交予文人政府等。

被指在多場示威助政府打壓示威者的「快速支援部隊」（RSF）是亦稱「Janjaweed」的阿拉伯民兵組織，曾獲前總統巴希爾扶植，參與2003年「達爾富爾」種族屠殺及近半年多的反政府示威鎮壓，現由代表軍方的過渡軍事委員會副主席達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）號令。

聯合國兒童基金會敦促調查追究。「蘇丹專業人士協會」（SPA）等蘇丹民間抗爭組織呼籲國民和醫護人員協助救援傷者，以及上街譴責周一的歐拜伊德屠殺，要求設立獨立委員會調查，將「肇事者繩之於法」，並把矛頭指向軍政府，呼籲全國示威譴責；首都喀土穆示威者率先響應。

半島電視台稱，示威者和反對派指摘執政軍事委員會要為示威者之死負責。事件促使原定周二的民間領袖跟軍方談判暫停。主要領袖優素福（Siddig Youssef）說：「我們不能跟容許殺害革命者的人坐在談判桌前。」

軍方譴責 省長稱「遺憾」

蘇丹自去年12月起爆發大規模反總統巴希爾示威活動，至今年4月11日，軍方包圍總統府逼巴希爾下台。軍事委員會與示威領袖7月17日協定共享權力，但未談聯合執政的委員會權力、軍隊部署、鎮壓將領豁免刑責等問題。

代表軍方的過渡軍事委員會主席布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）周二對歐拜伊德事件表示難過，他譴責槍殺學生，稱殺害和平百姓是不能被接受和應馬上究治的罪行。

北科爾多凡省署理省長辦公室對事件表示「遺憾」，宣布歐拜伊德等4鎮周一起宵禁，全省學校停課待另行通知。他稱不能證實誰開槍，表示有獨立委員會作調查，必將起訴涉事者。

（綜合報道）