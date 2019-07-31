糾紛升級 韓警告與日關係惡化不可收拾

康京和稍後很可能在曼谷東盟會議上跟日本外相河野太郎、美國國務卿蓬佩奧會晤，爭取華府調停。不過她說政府已就日本剔除韓國出「白名單」有多手準備，並將在8月底前實施。

航空公司計劃減赴日航班

官方韓國策略物資管理院表示，韓國為日本白名單27國之一，在軍民兩用產品、技術之類很多戰略物品上，享有寬鬆的出口規管。目前韓國從日本入口的戰略品目共有1120項。一旦被除名，便須就每單出口申請審批，最長要90天處理。韓國國會昨商議應否不為兩國軍事情報保護協定（GSOMIA）續期作為報復，但意見不一。

知情人士說，韓國政府與包括晶片業、汽車業的國內20大企業舉行過閉門會議。部分韓企已着手應對韓日貿易糾紛加劇。韓亞計劃9月中秋後，把每周20班前往大阪、福岡、沖繩3市的航線改用較小飛機；大韓航空由9月3日起停飛一周三班的釜山與札幌航線。一些廉航公司亦宣布取消或暫停赴日航線。eBay韓國營運商昨稱，7月迄28日的4星期，日本航線機票銷量較去年少38％。不過，一些韓國品牌，受惠於罷買潮平抑了日資競爭對手，股價分別上揚。

（路透社/韓國先驅報/韓聯社）