「第一資本」逾億客戶資料被盜

第一資本是美國主要信用卡發行的金融機構，亦有營運零售銀行。該公司表示，今年3月12日至7月17日遭黑客入侵，在7月19日發現系統漏洞及資料被盜後，已聯絡聯邦調查局（FBI），受影響的美國客戶近1億，加拿大則有600萬人。

軟件工程師涉案

第一資本稱，被盜的資料包括信用卡申請人的姓名、地址、電話、約14萬個美國社會安全號碼和8萬個銀行帳戶號碼，黑客還盜取了約100萬個加拿大信用卡客戶的社會保險號碼，但並未取得信用卡號碼。

第一資本又表示，會向受影響顧客提供免費信用監測服務，並稱相信有關被盜資料未被用於詐騙行為，但會繼續調查。

美國司法部表示，FBI周一拘捕涉案疑犯湯普森（Paige Thompson），她曾在西雅圖一間科技公司任職軟件工程師。她被控電腦欺詐和濫用罪，最高面臨5年監禁和罰款25萬美元（約195萬港元）。當局稱，湯普森犯案後在網上論壇GitHub炫耀自己的偷竊資料行為，在7月17日，GitHub一名用戶通知第一資本，懷疑涉及資料被盜，從而揭發案件。

（BBC/法新社）