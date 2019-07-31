富家子弟變相擁入學特權 教育不平等掀民怨

美國國家教育統計中心指出，1989年全美公私立大學的四年制本科課程平均學費合共為26902美元（調整通脹後約為52892美元，等同41.3萬港元），但2015至2016年度已增至逾10.4萬美元（約81.1萬港元）即等同增加一倍，年均增幅達2.6%，是同期全國平均薪金增幅0.3%的8倍。即使政府及大學會向有需要學生提供一定補助，但他們畢業後往往背負沉重債務，迄今美國全國有4500萬人苦於償還學貸。

四年學費平均81萬 4500萬人揹學債

不少專家指出，如今大學學位氾濫，大學畢業只算求職入場券，對爭取較佳職位幫助不大，呼籲學生在大學學費急增下，選擇就讀大學與學科時要衡量成本效益。美國民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）上月更提倡以免除全國累計達1.6萬億美元（約12.5萬億港元）的學貸，並將兩年及四年制的公立大學本科課程改為免費，藉由增加金融業界徵稅以支付相關的2.2萬億美元（約81.1萬億港元）成本，令所有美國人不論貧富，均可接受高等教育或職業訓練，以確保可受僱於有合理薪酬的工作。

為保財源 學校鍾情富貴校友親屬

在窮學生節衣縮食求學之際，富裕的一群卻以自身資源爭佔大學學額。關注社會不平等的智庫世紀基金（Century Foundation）高級研究員卡倫貝格（Richard Kahlenberg）指出，撇除今年3月耶魯、史丹福等7間頂尖大學的入學試考官等相關人士被揭接受名人富商2500萬美元（1.95億港元）賄款，讓其子女入學之類的不法勾當外，不少富人亦涉藉由大筆捐款換取入子女就讀資格，而學校為保未來財源，亦傾向招收富貴校友的親屬。其中5間長春藤盟校中，來自收入頂端1%的學生比來自收入底層60%的學生更多。

密歇根大學法律及社會學榮休教授倫珀特（Richard Lempert）指出，捐款換入學資格等做法不屬違法，卻令較有勢者獲得更多好處，有需要改革入學制度，令社會更公平。

（衛報/彭博社）