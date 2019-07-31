學費太貴 美家長假棄養騙資助 轉移監護權 年省30萬

美國《華爾街日報》周一（29日）報道，伊利諾伊州大學去年已收到舉報並通知教育部。主管本科生入學事務的博斯特（Andrew Borst）稱，他當時收到一名高中輔導員電話，詢問為何居住在富裕地段的學生獲邀參與低收入學生的入學培訓計劃。他隨後檢視該學生的財政援助申請，發現她受法定監護人看管。根據教育部網站，這類學生被視為財政獨立，申請財政援助時只須申報個人收入，毋須交代家庭收入及儲蓄。

學生被視財政獨立 只須申報個人收入

有每年家庭收入逾25萬美元（約195萬港元）的芝加哥女性向該報透露，她去年將17歲女兒的監護權轉移予一名生意伙伴，其生意伙伴只需在律師陪同下出席一次法院聆訊，她與丈夫及女兒甚至毋須現身。她聲稱單是讓幾名較年長的子女入讀大學已花費60萬美元，手頭上只有小量現金供女兒讀書。其女兒現時就讀西岸的私立大學，每年學費6.5萬美元（約50萬港元），她獲得2萬美元資助，另有2.7萬美元優秀獎學金，餘下的1.8萬美元則由祖父母支付。

家長稱升學顧問公司提議

幾名芝加哥家長稱有關做法是當地升學顧問公司Destination College的提議，其網站聲稱可為每名學生每年節省最多4萬美元（約31萬港元）。芝加哥附近的萊克縣（Lake County）去年有38宗涉及高中生的轉移監護權個案，大部分家庭居住在估價50萬美元至逾100萬美元（約391萬至782萬港元）的物業，不少家長是律師、醫生及學校助理主管等。

有份處理這類個案的律師伯林（Mari Berlin）坦言不少高收入父母難以應付昂貴大學費用，但超出申請援助的資格，他稱「這符合未成年人的最大利益，亦是這項法規的目的」。該州法律規定，即使父母能夠照顧未成年子女，但若自願放棄監護權，獲子女同意而法院認為符合其最佳利益，即可批准轉移監護權。

伊利諾伊州大學最終確認有14宗類似個案，將暫停向其發放校方資助。惟校方仍有義務發放聯邦政府的Pell Grant計劃及州政府的「財政獎勵計劃」（MAP），兩者合共可達1.1萬美元（約8.6萬港元）。

大學：合法但道德存疑

博斯特指摘富裕家庭奪走中低收入家庭學生的資源，「這是合法行為，但我們質疑其道德問題」。

美國教育部正要求轄下的監察長辦公室調查事件，可能修訂聯邦學生資助手冊的字眼，杜絕「假棄養」情况。

（華爾街日報／ProPublica）