美籍青年遭意警蒙眼扣留惹爭議

意大利憲兵（carabinieri）隸屬軍隊，與警察一起維持社會治安。案中死者是35歲憲兵雷加（Mario Cerciello Rega），疑犯是18歲美國青年約爾特（Gabriel Hjorth）和19歲的埃爾德（Finnegan Lee Elder）。

調查人員稱，兩疑犯上周五在羅馬旅行時買毒品被騙，遂搶走毒販的背包，要求賠款和給予真正可卡因才交還；被搶者報警。雷加接報到場處理，最終埃爾德刺死雷加，約爾特則襲擊另一名憲兵。兩人其後在酒店被捕。

當地報章《晚郵報》周日公開約爾特在警局內被用布蒙眼、雙手綁在背後的照片。報道把他與囚禁恐怖分子的古巴關塔那摩灣監獄的囚犯相提並論。

意國警方：避免疑犯看電腦資料

意國憲兵總司令指事件不可接受，已展開調查。不過意國警方指揮官稱，有關警員當時是要避免約爾特看到電腦的警方文件和資料。意國副總理兼內政部長薩爾維尼對約爾特不表同情，他強調案件的唯一的受害人是雷加。

兩疑犯上周六出庭，警方表示他們已承認犯案，面臨謀殺和企圖敲詐勒索罪名。

（綜合報道）