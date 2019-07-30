政壇鬥士沃倫「右轉左」 打破女性宿命選總統

沃倫1949年生於奧克拉荷馬州，其辯論實力亦孕育於此地。當時她的名字是赫林（Liz Herring），她1960年代入讀高中並加入辯論隊，昔日的辯論戰友形容她好勝心強，每天花上數小時練習，被視為辯論界的明日之星，事實上辯論亦是她可與男性平起平坐的機會。在當時的奧克拉荷馬州，進取的女性只有一個選擇——成為教師。沃倫曾視此為目標，惟其母一直教導她婚姻比事業重要，認為只有不夠幸運擁有家庭的女性才需要工作。當同齡者紛紛選擇升讀大學，她的母親依然反對她升學，最終她憑着出色的辯論實力，成為少數獲得獎學金的女性，赴喬治華盛頓大學讀書。

辯論能手 「一代人真實寫照」

然而，以婚姻為先的觀念仍植根於她的腦海。在19歲時，她重遇高中時期的男友並接受其求婚，最終決定退學回到奧克拉荷馬州，正式跟隨夫姓「沃倫」，婚後育有兩名女子。她的早年生活一直纏繞在探索世界的抱負及家庭之間，最終她在1980年代離婚，展開人生新一頁。一名友人形容，沃倫當時正漸找到自己，但她的丈夫卻不知所措。至今不少她的高中舊友仍對其參選感到驚訝，坦言她在高中時與另一名男辯論隊成員實力不相伯仲，但當時沒人想到最後成為總統參選人的會是作為女性的沃倫，形容她是「一代人的真實寫照」。

沃倫的辯論實力一如過往，但政治立場大有改變。她12歲時，其父親因心臟病發而無法工作，母親須獨力肩負照顧家庭的責任，令她明瞭工人階級的痛苦，促使她日後立志研究破產法，更在哈佛大學任教。不過其高中好友憶述，她在1960年代仍是「極度保守派人士」，笑言「她會問我除了民主黨，還有加入哪些其他顛覆組織」。當時共和黨正準備從民主黨手上重奪對奧克拉荷馬州的控制，沃倫亦曾是共和黨員；直至1980年代，她才開始對自由市場起疑。

重新審視自由市場 對抗不公經濟體系

她1982年聯同其他學者研究全國申請破產的個案，在2007年訪問中，她坦言當時自己認為破產申請者是「騙子」，希望藉研究揭發他們不負責任地借貸，導致債台高築，或利用破產法來避債。研究結果顯示濫用破產法的個案非常罕見，而且她發現破產個案激增的原因在於經濟體系出現問題，促使她開始重新審視自由市場，並在1996年正式加入民主黨。在2008年金融海嘯後，她被委任為問題資產救助計劃（TARP）的國會監督小組主席，開始接觸行政事務，並在翌年獲時任總統奧巴馬委任為消費者金融保護局特別顧問，正式踏上從政之途，對抗她眼中的不公經濟體系。

（焦點人物）

（綜合報道）