疑獄中遭「下毒」 俄反對派領袖送院

角膜眼膜結膜皮膚發炎

發言人指納瓦爾尼出現嚴重過敏反應，包括嚴重面部腫脹和皮膚發紅，但他之前從沒敏感問題。他的拍檔沃爾科夫（Leonid Volkov）不排除納瓦爾尼有敏感反應，因他上月被囚於同一個監房後出疹，指監獄衛生環境惡劣。不過納瓦爾尼的醫生瓦西列娃（Anastasia Vasilieva）周日到醫院探望後指他明顯不是過敏，而是可能經皮膚接觸到有毒物質，他的角膜、眼膜、結膜和皮膚發炎。納瓦爾尼的律師（Olga Mikhailova）昨在醫院外向傳媒說：「的確是不明化學物質中毒。」

瓦西列娃又指當時剛踏進病房就被趕走，只能隔着門了解納瓦爾尼的病情。她呼籲院方立即為納瓦爾尼提供適當治療。多名納瓦爾尼的支持者周日晚在醫院外聚集，有最少10人被警方扣留。雖然納瓦爾尼沒即時生命危險，但他不適入院一事引起不少關注。反對派領袖湼姆佐夫（Boris Nemtsov）2015年2月在莫斯科河大橋上被槍殺，令人憂慮納瓦爾尼亦可能遭下毒手。

另外，上周六抗議選舉當局禁止部分獨立人士參與9月莫斯科市議會選舉的遊行，計有近1400人被捕，是俄羅斯警方近年最嚴厲的打壓行動。德國昨促俄羅斯盡快釋放示威者，並形容警方執法使用武力「不合比例」。總理默克爾發言人亦敦促俄羅斯尊重集會及言論自由，並確保9月選舉符合國際標準。

（衛報/德國之聲）