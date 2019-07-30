加州大蒜節槍擊 3死15傷

事發於當地時間下午5時30分，大蒜節接近尾聲。目擊者稱，當時有樂隊剛上台演唱，突然一名身綠色襯衫、戴着灰色領巾的、年約30的男子手持步槍，向人群亂槍掃射。現場拍攝的片段可見，民眾紛紛尖叫走避，有人躲到桌下，有人則試圖爬圍欄逃走；四處傳出哭叫聲，更有小孩受傷倒地，場面混亂，亦有不知情的民眾邊跑邊問其他人發生什麼事。一名目擊者向CNN說：「很可怕，到處都是血，一片混亂。」警員及後到場將槍手擊斃。

進場需金屬探測 警：疑破圍網進會場

警方發言人稱，大蒜節保安非常嚴謹，入場人士均需通過金屬探測器及行李檢查。疑犯相信是由會場附近一條小溪接近，並剪破圍網潛入，暫未知其行兇動機，但似乎是隨機行事。他亦透露，警方正根據目擊者提供的資料，搜捕第二名涉案疑犯，但暫未知其參與程度。總統特朗普在Twitter稱執法部門已經在現場處理事件，呼籲大家小心。

吉爾羅伊大蒜節於1979年開始舉辦，一連三日舉行的活動備有樂隊表演、烹飪比賽等環節，參加者可品當由當地特產大蒜炮製的美食，每年吸引達10萬人參加。

（法新社/路透社）